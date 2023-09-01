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Китайский производитель погрузчиков построит завод в индустриальном парке «Рязанский» в 2024 году

В четверг, 31 августа, гендиректор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин провел выездное рабочее совещание с генеральным директором компании «Эйч Би Пром» У Сяньбао. Оно было посвящено обсуждению хода реализации инвестпроекта в индустриальном парке «Рязанский» и знакомству с моделями подъемно-транспортной и автомобильной техники, аналоги которой инвестор планирует производить в рязанском регионе.

«Это один из крупнейших иностранных инвесторов региона. Рассчитываем, что успешная локализация этого проекта в парке станет лучшей рекомендацией для других зарубежных партнеров», — отмечает зампред областного правительства Артем Никитин.

В настоящее время резидент готовит свой земельный участок — более 21,5 га — к началу строительства. На очереди — разработка котлована под устройство фундамента и другие земляные работы. Их планируется завершить до конца строительного сезона. В I квартале 2024 года инвестор приступит к застройке.

Проект «Эйч Би Пром» предполагает строительство центра, включающего в себя создание производственно-сборочного цеха со складским комплексом бытового и промышленного электрического, пневматического инструмента, а также садовой техники. Объем инвестиций составит около 5 млрд рублей, с запуском предприятия регион получит 700 новых рабочих мест.