Группа компаний «Автоимпорт» презентовала рязанцам новый EXEED RX

В четверг, 31 августа, в дилерском центре EXEED на Солнечной состоялась презентация премиального кросс-купе EXEED RX. Десятки рязанцев, среди которых владельцы авто бизнес-класса, собрались в автосалоне, чтобы познакомиться с новинкой.

Гостям рассказали об особенностях автомобиля. В Рязани он представлен четырьмя моделями. Как все китайские модели — EXEED продуман до мелочей, а у пассажирского сидения даже есть функция массажного кресла. Подробнее об EXEED — читайте в обзоре РЗН. Инфо.

В выставочном зале для гостей презентации провели развлекательную программу с призами. Сам вечер прошел под лозунгом «искусство технологий».

Хедлайнерами вечера стала акапелла-группа U LIKE из Санкт-Петербурга.