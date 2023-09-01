Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов призвал перенести конфликт на территорию России. Об этом заявил в интервью телеканалу 1+1.

«Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше», — заявил военачальник.

Ранее Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, «должна ли война перейти на территорию России», заявил, что конфликт не должен перейти на территорию РФ. Это связано с тем, что существует большой риск, что Украина «останется одна».