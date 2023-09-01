Бастрыкин поручил проверить соблюдение прав ребенка-инвалида в Рязанской области

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав ребенка-инвалида из Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба следкома.

В интернете появилась информация о том, что девочка-инвалид из-за отсутствия пандуса в доме практически лишена возможности появляться на улице.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю рязанского следкома Владимиру Никешину проверить ситуацию и доложить о ней.