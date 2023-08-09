Житель Канищева рассказал о благоустройстве микрорайона перед приездом губернатора

Житель Канищева рассказал о том, что территорию привели в порядок после того, как губернатор Павел Малков анонсировал поездку в микрорайон. Об этом сообщается 9 августа в группе «Подслушано у Водителей Рязани».

«Сегодня перекрывали улицу Станкозаводскую от „Кита“ и мыли ее с шампунем!!! Лавочки в парке разбитые вчера срезали, сегодня днем новые поставили. Ямы вдоль станкозаводской все заделали, я только писать собирался про них, даже на пешеходной дорожке 15×20 см и глубиной один см заделывают. Газоны все стригут, бутики красят, переход между домами ремонтируют, газоны подстригают», — пишет рязанец.

Жителю кажется, что такого количества работ в микрорайоне никогда не было. Он предлагает губернатору каждый месяц посещать все территории Рязани, чтобы во всем городе был порядок.

«А если и серьезно, то это очень печально… Вместо того чтобы увидеть реальную картину и разработать методы решения проблем у нас принято создавать „красивую картинку“ перед приездами руководителей и пускать пыль в глаза, мол смотрите как у нас все хорошо. Руководителя же нельзя расстраивать, а то нагоняй устроит… Так и живем», — пишет пользователь соцсети.