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В Рязани пройдет встреча с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
13 августа в Рязани. Вход свободный, мероприятие бесплатное.

В августе застройщики Москвы и Санкт-Петербурга проведут встречу с жителями Рязани, расскажут о своих новостройках и как выгодно купить квартиру в другом регионе.

13 августа в 14:00 в Рязани, АМАКС Конгресс-отель, конференц-зал «Ростов-на-Дону» по адресу: Первомайский проспект, дом № 54. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Встреча будет интересна всем, кто хочет купить квартиру для переезда в Москву или Санкт-Петербург и Ленинградскую область, тем, кто планирует приобретение недвижимости для детей, а также с целью инвестиций. Для уточнения информации можно позвонить по телефону:+7 (905) 294-20-49.

На Встрече Вы узнаете:

  • в каких новостройках лучше покупать квартиру в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
  • как выгодно инвестировать в недвижимость;
  • где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.

На мероприятие приедут представители крупнейших застройщиков страны — группа компаний ЦДС, ФСК и А101, в портфолио которых десятки стильных и качественных жилых комплексов.

Количество участников ограниченно, поэтому, если вы давно мечтаете о покупке квартиры в другом городе, скорее регистрируйтесь и приходите 13 августа в 14:00 на встречу с застройщиками.

Ссылка для регистрации.

Телефон для уточнения информации+7 (905) 294-20-49 (Ирина).