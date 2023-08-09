Во Владикавказе депутат расстрелял полицейского в караоке

Во Владикавказе депутат расстрелял полицейского за то, что тот заступился за девушку. Об этом 9 августа сообщает Shot.

Перестрелка произошла под утро в караоке «Облака». Депутат Собрания представителей села Октябрьского засмотрелся на администратора клуба, но девушка не ответила взаимностью. Тогда парламентарий начал кричать на сотрудницу.

Конфликт заметил полицейский, который тоже отдыхал в заведении. 33-летний майор попросил мужчину отстать от администратора, но депутата это еще больше задело. Он полез в драку, а в процессе достал травматический пистолет и начал в упор стрелять в сотрудника МВД.

Полицейского госпитализировали с пулевыми ранениями груди, поясницы, плеча и кисти. Его состояние стабильно тяжелое.

Депутат задержан, у него изъяли пистолет Grand Power-T12. В караоке нашли 12 гильз.