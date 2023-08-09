В Ярославской области пьяный пенсионер убил женщину и ранил мужчину

В Ярославской области пьяный пенсионер убил женщину и ранил мужчину. Об этом сообщает портал «Pro город».

По данным издания, пьяный пожилой мужчина накинулся с ножом на своих гостей. Он ударил женщину ножом в грудь и напал на мужчину, которого смог отбить сын нападавшего.

Гостья скончалась на месте. Мужчина доставлен в больницу.

Отмечается, что между нападавшим и пострадавшими не было конфликта.

Убийцу задержали. Возбуждено уголовное дело.