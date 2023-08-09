В Ставропольском крае загорелся вещевой склад в военной части

В Ставропольском крае 9 августа загорелся вещевой склад в военной части. Об этом сообщает Telegram-канал «360tv».

Происшествие произошло в городе Георгиевск. Горит 300 квадратных метров помещения.

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Пожар потушен. Глава округа Андрей Зайцев уточнил, что в хозяйственной постройке никаких работ не проводилось, электричество было отключено. Пострадавших нет.

По словам чиновника, огонь мог возникнуть из-за высокой температуры воздуха. Днем столбик термометра повысился до +28 градусов.