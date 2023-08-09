В Сергиевом Посаде число пострадавших от взрыва увеличилось до 31 человека

В Сергиевом Посаде число пострадавших от взрыва увеличилось до 31 человека. Об этом сообщил губернатор Московской области.

Всего от взрыва пострадал 31 человек, трое — с тяжелыми ранениями, в больницу доставлены 19 человек.

На месте идет разбор завалов, проведена эвакуация из всех зданий самого завода, а также из ближайшего детского сада.

Напомним, взрыв на складе с пиротехникой произошел сегодня утром. Он попал на видео.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших. Позже стали известны причины взрыва на заводе в Сергиевом Посаде