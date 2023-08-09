В Рязанской области уничтожили 600 килограммов замороженной говядины неизвестного происхождения

В Рязанской области уничтожили 600 килограммов замороженной говядины неизвестного происхождения. Об этом сообщили в группе Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В ведомство поступила информация о мясной продукции фантомного производителя ООО ТД «Казачьи Традиции» из города Подольск Московской области.

Отмечается, что замороженная говядина, «выработанная» вышеуказанным предприятием, была реализована в адрес индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по переработке мясной продукции на территории Рыбновского района.

Для предотвращения оборота потенциально опасной продукции и причинения вреда здоровью людей, замороженную говядину неизвестного происхождения в количестве 600 килограмм изъяли из оборота и сожгли.