В Рязанской области остановили пьяного водителя скутера

Водителю грозит лишение прав от полутора до двух лет.

В Клепиковском районе во вторник, 8 августа, полицейские остановили пьяного водителя скутера. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел на дороге «Тума — Малахово — Колесниково». Сотрудники ГИБДД остановили скутер GX Moto без государственных регистрационных знаков. Им управлял местный житель.

Отмечается, что от водителя пахло алкоголем. Мужчину отстранили от вождения без участия понятых с применением видеозаписи. Освидетельствование проходило на месте остановки. Тест на алкоголь показал результат — 1, 092 мг на литр.

Водителю грозит лишение прав от полутора до двух лет, а также штраф 30 тысяч рублей.