В Рязани запустили флешмоб ко Дню физкультурника

В Рязани запустили флешмоб ко Дню физкультурника. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта.

12 августа в Рязани отметят День физкультурника. Также в этом году Министерству спорта в России исполняется 100 лет.

В честь этих праздников в социальной сети ВКонтакте запустили Флешмоб «Минспорт100 лет — Физкульт-привет!».

Для того чтобы принять в нем участие нужно:

Разместить у себя на странице в ВК видео как вы пробежите 100-метровку или проплывете ее. Также можно отжаться 100 раз, выполнить упражнение на пресс или со скакалкой. Кто-то сможет выполнить приседания или наклоны 100 раз. Вариантов много;

Поставить хэштег #Минспорт100летФизкультпривет;

Подписаться на аккаунт Минспорт Рязанской области.

Самые интересные и спортивные фотоматериалы разместят в официальной группе Минспорта.