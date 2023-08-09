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В Рязани задержали 20-летнего наркозакладчика

В Рязани задержали 20-летнего наркозакладчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД,

Во время мониторинга интернета, оперативники выявили активность, характерную для организации торговли наркотиками с помощью тайников-«закладок». Полицейские раскрыли личность злоумышленника, который скрывался под псевдонимом, и задержали его. У мужчины обнаружили самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в контейнере хранится синтетический наркотик весом 1,92 грамма.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники УНК изъяли из двух тайников на улицах Рязани 517 граммов синтетических наркотиков.

По предварительной информации, 20-летний рязанец употреблял наркотики и для получения денег на их покупку устроился распространителем через интернет. В день задержания он спрятал в тайник более 2 граммов наркотиков, еще около 2 грамм он должен был разместить в другой тайник, а затем забрать крупную партию — более 500 граммов, которую должен был распространить в розницу.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 20 лет тюрьмы.