В Рязани в дилерском центре «Кармен» презентуют автомобиль Lada Vesta нового поколения

В Рязани в дилерском центре «Кармен» презентуют автомобиль Lada Vesta нового поколения.

Презентация пройдет 12 августа.

LADA Vesta нового поколения — это высоко-локализованный автомобиль. Его двигатель, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера производятся в России. Суммарно более 200 деталей и узлов.

Внешне машина сильно не изменилась. Фирменный «икс-фейс» обзавелся крупными сотами облицовки радиатора, окантовки стали тоньше и элегантнее, противотуманки — чуть меньше. Но главное — полностью светодиодные фары российского производства (во всех комплектациях), которые современно выглядят и очень неплохо светят: пучок яркий и широкий.

Сильно изменился салон. Новая стилистика, двухцветная отделка, дисплей приборов, планшет медиасистемы, симпатичные дверные карты. Стоит, разумеется, сделать оговорку о том, что мы рассматривали топовую версию, но она и правда впечатляет. Новый салон строже прежнего и приятнее тактильно.

Главный центр притяжения салона — вертикальный планшет с вшитой системой от Яндекса. Работает устройство быстро, а при наличии интернета позволяет не только настраивать навигацию и подгружать собственные плейлисты, но и оплачивать топливо на заправках, не переключаясь в другие приложения. Вместе с ним на машину ставят дисплей панели приборов, который тоже настраивали в Яндексе, — он мало того, что приятен визуально, так еще и может отображать во всю ширину карту навигатора. Разумеется, с пробками!

В версиях попроще стоит медиасистема формата 2DIN с сенсорным экраном, но уже без Яндекса, с возможностью подключения Android Auto и Apple CarPlay. Приборы стрелочные, с монохромным экранчиком борткомпьютера, но оформленные в той же самой оранжево-красной стилистике, как и рисованные у топ-версии.

Всего у автомобиля четыре версии — Comfort, Life, Enjoy, Techno.

Такжу появилась кнопка пуска двигателя, и это — штатное оснащение всех комплектаций. Хотя системы бесключевого доступа нет, и брелок все-таки приходится доставать из кармана для открытия дверей.

Визуально и тактильно обновленная Vesta производит впечатление более дорогого продукта, за который действительно хочется доплатить.