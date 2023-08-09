В Рязани пройдет Кубок Губернатора Рязанской области по хоккею

10-12 августа в ДС «Олимпийский» (улица Зубковой, дом № 12 корпус 2) пройдет Кубок Губернатора Рязанской области по хоккею среди команд Всероссийской хоккейной лиги. В нем примут участие хоккеисты из 4 регионов: ХК «Рязань-ВДВ» (Рязань), ХК «Буран» (Воронеж), ХК «Дизель» (Пенза), ХК"Тамбов" (Тамбов).

Соревнования проводятся в рамках подготовки к хоккейному сезону 2023-2024. Всего болельщики смогут увидеть 6 матчей, из которых три — с участием рязанской команды.

Торжественное открытие Кубка Губернатора состоится 10 августа в 19:00 на главной арене ДС «Олимпийский».