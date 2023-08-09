Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
28°
Сбт, 12
26°
Вск, 13
25°
ЦБ USD 97.28 -0.12 11/08
ЦБ EUR 107.16 0.27 11/08
Нал. USD 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Нал. EUR 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Новости
Итоги года New
Публикации
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
Вчера 10:27
997
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
5 481
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
12 516
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
10 006
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани пройдет Кубок Губернатора Рязанской области по хоккею

10-12 августа в ДС «Олимпийский» (улица Зубковой, дом № 12 корпус 2) пройдет Кубок Губернатора Рязанской области по хоккею среди команд Всероссийской хоккейной лиги. В нем примут участие хоккеисты из 4 регионов: ХК «Рязань-ВДВ» (Рязань), ХК «Буран» (Воронеж), ХК «Дизель» (Пенза), ХК"Тамбов" (Тамбов).

Соревнования проводятся в рамках подготовки к хоккейному сезону 2023-2024. Всего болельщики смогут увидеть 6 матчей, из которых три — с участием рязанской команды.

Торжественное открытие Кубка Губернатора состоится 10 августа в 19:00 на главной арене ДС «Олимпийский».

Билеты на матчи можно приобрести здесь и в кассах ледового дворца.