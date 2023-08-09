В Рязани повалят и обрежут более тысячи аварийных деревьев

В Рязани повалят и обрежут 1052 аварийных дерева на 96 улицах. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города выделило 8 млн 689 тысяч 516 рублей. Подрядчик повалит без корчевки пней 971 аварийное дерево и спилит ветви у 81.

Работы планируется выполнить в течение 20 дней с момента заключение контракта.

Напомним, в 2023 году дирекция благоустройства выделяла шесть миллионов рублей на валку аварийных деревьев.