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В Рязани освещение на проезде Яблочкова появится не раньше 2024 года

В Рязани освещение на проезде Яблочкова появится не раньше 2024 года. Об этом РЗН. инфо сообщили в мэрии.

В соцсетях у Павла Малкова рязанец поинтересовался, когда будет установлено городское освещение вдоль НИТИ. Ведь в январе на одном из заседаний правительства экс-мэр Елена Сорокина обещала, что администрация планирует построить на проезде Яблочкова муниципальные линии электроосвещения.

Администрация города ответила РЗН. инфо, что управление благоустройства разработало проектную документацию на установку освещения. На данный момент мэрия подала заявку на выделение денег на 2024 год. Работы они планируют провести, когда выделят средства.