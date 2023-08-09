В Рязани на Ряжском шоссе сбили 17-летнего пешехода

В Рязани на Ряжском шоссе сбили 17-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел во вторник. 8 августа, в 17:30 на Ряжском шоссе напротив дома № 20. По предварительной информации, 30-летний житель Пронского района на автомобиле Audi А4, сбил 17-летнего рязанца.

В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.