В России предложили считать рабочим время, потраченное на дорогу

В России предложили считать рабочим время, потраченное на дорогу. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, институт исследования проблем современной политики выступил с предложением сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем.

«Согласно статье 91 Трудового кодекса Российской Федерации, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. При этом нередко дорога из дома на работу и обратно, при пятидневной рабочей неделе, занимает у россиян от 10 до 20 часов дополнительно из-за удаленности рабочего места или сложной логистики», — отметили в предложении.

В институте заявили, что высокие временные затраты отражаются на качестве работы и здоровье сотрудников.