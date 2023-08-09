В России может появиться маркировка фермерской продукции

В России может появиться маркировка фермерской продукции. Об этом сообщает газета «Известия».

Осенью в Госдуме могут принять законопроект о маркировке фермерской продукции. В случае его принятия, с 1 марта 2024 года производители смогут официально размещать на товаре обозначение «фермерский продукт».

Производители такой продукции смогут легально размещать на упаковках обозначения «фермерский продукт» в сочетании (по желанию производителя) с наименованием региона, в котором он был произведен.