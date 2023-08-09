В Госдуме предложили наносить надпись о вреде табака на каждую сигарету

В Госдуме предложили наносить надпись о вреде табака на каждую сигарету. Об этом депутат и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал «RT на русском».

Как заявил собеседник издания, нужно действовать более решительно и начинать «не с готовой упаковки или тары для алкоголя или никотиносодержащих изделий», а с самой продукции.

«Если мы говорим про сигареты, считаю, что важнее наносить информацию о вреде на каждую сигарету, чем это делать на остаточной упаковке. Если мы говорим про алкоголь… надо определиться с ГОСТом того, что является этикеткой. Во-первых, определить формулировку, что конкретно опасно, то есть: „Алкоголь смертелен/опасен для здоровья“, а не пользоваться размытым определением (о вреде чрезмерного употребления). Во-вторых, процентов тридцать от этикетки должно быть выделено для информации о последствиях потребления», — рассказал Хамзаев.

Он также добавил, что так называемые «страшные картинки» на упаковках с табачной продукцией принесли свою пользу для пограничного потребителя.

«Потребителя, который ещё не определился, ещё не находится в тяжёлой степени зависимости и может отказаться от процесса курения. Также и с алкоголем. То, что надо комплексно этим вопросом заниматься, — факт», — заключил Хамзаев.