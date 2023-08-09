В Центробанке допустили еще одно повышение ключевой ставки в сентябре

В Центробанке допустили еще одно повышение ключевой ставки в сентябре. Об этом газете «Известия» рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин.

По его словам, ставку повысят для достижения цели по инфляции в 4%.

В конечном счете реализуется тот размер повышения ставки, который потребуется для решения этой задачи. А исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более, чем одно лишь июльское повышение ключевой ставки, — рассказал Заботкин.

Напомним, в июле совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых.