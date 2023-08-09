В Белгородской области под обстрелами погиб человек

ВСУ обстреляли Белгородскую область 9 августа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под обстрел попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. По нему военные выпустили пять снарядов. Они разорвались рядом со школой.

Осколки попали в несколько человек. Мужчину спасти не удалось. Три человека получили осколочные ранения ног, а одна женщина — контузию. Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали 9 августа Краснояружский район Белгородской области неустановленным объектом.