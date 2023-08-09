Шойгу: у границ Союзного государства разместили около 360 тысяч военных

Шойгу заявил, что у границ Союзного государства разместили около 360 тысяч военных. Об этом сообщило ТАСС.

«С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих, восемь тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов», — заявил он.

По словам Шойгу, с февраля 2022 года численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока возросла в два с половиной раза и превысила 30 тысяч человек.

«Указанные угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения», — отметил Шойгу.