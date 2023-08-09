Рязанская прокуратура взяла на контроль дело о мужчине, который толкнул двух детей на дорогу

Рязанская прокуратура взяла на контроль дело о мужчине, который толкнул двух детей на дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, вечером 6 августа неизвестный толкнул двигающихся на самокате двух девочек-подростков с тротуара на проезжую часть на улице Семинарской. В результате одна из пострадавших обращалась за медпомощью.

Полиция проводит проверку, итоги которой поставлены на контроль прокуратуры.