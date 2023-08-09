Рязанская прокуратура организовала проверку по факту прорыва трубопровода на улице Новой

Рязанская прокуратура организовала проверку по факту прорыва трубопровода на улице Новой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время осуществляются меры по ликвидации аварии, устанавливаются причины прорыва.

В ходе проверки прокуратура оценит соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действия уполномоченных должностных лиц.

На месте аварии для координации действий коммунальных служб и контроля за ликвидацией последствий происшествия выехали работники прокуратуры.

Ранее появились видео с места прорыва.