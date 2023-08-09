Рязанская полиция прокомментировала сообщение о том, что мужчина столкнул на дорогу двух детей на электросамокате

Рязанская полиция прокомментировала сообщение о том, что мужчина столкнул на дорогу двух детей на электросамокате. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве рассказали, что заявление по данному факт упоступило в отдел. Проводится проверка.

Ранее появилась информация, что в Рязани неизвестный толкнул на проезжую часть двух девочек, ехавших на электросамокате.