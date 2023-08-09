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Региональный минздрав сообщил о поступление препарата для онкобольных

Минздрав Рязанской области сообщил редакции РЗН. инфо, что препарат для онкобольных «Кризотиниб» закуплен.

В минздраве отметили, что препарат не могли закупить из-за продолжительной закупочной процедуры.

«В данный момент лекарственный препарат „Кризотиниб“ закуплен минздравом и поступил в ОКБ для бесперебойной выдачи гражданам», — говорится в ответе.

Рязанка, которая жаловалась на перебои с поставкой жизненно необходимого лекарства, рассказала РЗН. инфо, что им выдали пока только одну пачку «Кризотиниба».

"Рецепта нам выписали уже два, а пачку дали одну, которую хватит на месяц. Хотя курс назначен на три месяца", — отметила девушка.