В Сергиевом Посаде погибло несколько человек из-за взрыва на складе пиротехники

В Сергиевом Посаде погибла 45-летняя женщина после взрыва на складе с пиротехникой. Об этом 9 августа сообщают Telegram-каналы.

Отмечается, что пострадавшая находилась в реанимации. У нее был 100% ожоги тела.

Ранее СМИ писали, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

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Telegram-канал «112» сообщает, что под завалами найдено еще несколько тел погибших. Сейчас спасатели готовятся их извлекать.