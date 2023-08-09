Минспорт опубликовал программу мероприятий ко Дню физкультурника в Рязанской области

Минспорт опубликовал программу мероприятий ко Дню физкультурника в Рязанской области. Она появилась на сайте ведомства.

12 августа в России отмечается День физкультурника. В этом году мероприятия проходят в рамках 100-летия Министерства спорта Российской Федерации как государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

В Рязанской области пройдут спортивные праздники, первенства, турниры, развлекательные эстафеты и спортивные фестивали, показательные выступления и церемонии награждения. Каждый сможет принять участие в спортивных активностях по душе.