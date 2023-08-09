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Мэрия ищет наследников четырех квартир и комнаты в Рязани

Мэрия ищет наследников четырех квартир и комнаты в рязанском общежитии. Соответствующее сообщение администрации опубликовали 9 августа.

В список имущества включили:

  • квартиру № 2, на улице Ленинского Комсомола, дом № 93, собственник — Сугакова Елена Ивановна, умершая 25.11.2020;
  • половина квартиры № 24, на улице Гоголя, дом № 48, собственник — Гаврикова Лидия Ивановна, умершая 03.10.2020;
  • квартиру № 3, на улице 3-я Линия, дом № 10а, собственник — Прудников Сергей Михайлович, умерший 28.04.2021;
  • квартиру № 8, на улице Радиозаводская, дом № 9/36, собственник — Мишина Мария Ивановна, умершая 28.01.2022;
  • комнату № 115, на улице Энгельса, дом № 28, собственник — Шашкина Елена Васильевна, умершая 21.11.2022.

Если претенденты на квартиры не найдутся, то имущество станет муниципальным. Наследников и рязанцев, знающих о них, просят в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинеты №№ 1,3. Телефоны: 27-35-76, 25-85-69