Курс евро поднялся выше 107 рублей

Курс евро поднялся выше 107 рублей впервые с марта 2022 года.

Курс евро поднялся выше 107 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом сообщило РИА Новости.

Курс юаня поднялся выше 13,5 рубля.

Отмечается, что курс евро расчетами «завтра» на 10:52 повышается на 56 копеек, до 107,02 рубля, юаня — на шесть копеек, до 13,48 рубля.

«При этом минутами ранее китайская валюта обновила максимум с марта 2022 года, поднявшись до 13,503 рубля», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что курс доллара повышается на 31 копейку, до 97,41 рубля.