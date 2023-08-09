Из-за аварии на трубопроводе на улице Новой в Рязани на девяти улицах отключили горячую воду

Из-за аварии на трубопроводе на улице Новой в Рязани на девяти улицах отключили горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Прорвы на магистральных теплосетях произошел 9 августа около 2 часов ночи в районе дома № 27 по улице Новой. В данный момент на месте работает аварийная бригада МУП «РМПТС». Сейчас производят откачку воды.

В связи с ремонтными работами 9 августа до окончания суток горячее воду отключили по адресам:

улица Быстрецкая, дома № 19 корпус 1, № 20, № 23, № 25;

улица Кальная, дом № 15;

улица Касимовское шоссе, дом № 13;

улица Новая, дома № 27, № 27-а, № 68/22, № 84;

улица Попова, дома № 18, № 19/43, № 22/51;

площадь Попова, дом № 6/6;

улица Радиозаводская, дома № 1, № 1 корпус 1, № 1 корпцс 2, № 11/27;

улица Совхозная, дом № 6;

улица Электрозаводская, дом № 51.

Также под отключение попали детские сады №№ 26 и 36, школа № 73 и школа-интернат на улице Макаренко, дом № 2/13.

Ранее появились видео с места прорыва. Прокуратура проводит проверку.