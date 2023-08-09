Bild: Власти Украины боятся, что Запад их вынудит к переговорам

Власти Украины опасаются, что Запад будет их вынуждать к переговорам в конфликте с Россией. Об этом 9 августа пишет « Российская газета » со ссылкой на Bild.

По информации журналистов, если ВСУ не сделают крупного прорыва, то «победа может оказаться под большим вопросом».

Также они пишут, что в офисе Зеленского «витает страх» — Запад может прекратить продолжение попыток контрнаступления из-за неуспеха. Давление на президента Украины якобы с каждым днем растет, его склоняют к миру с российской властью.