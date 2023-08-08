В Рязанской области в июле родились Николетта и Всемир
В Рязанской области в июле родились Николетта и Всемир. Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС по Рязанской области.
Чаще всего мальчиков называли — Михаил, Александр, Матвей, Максим, Артём, Тимофей, Иван, Илья, Андрей, Дмитрий. Девочек — Василиса, Анна, София, Полина, Ксения, Мария, Алиса, Валерия, Вероника, Виктория.
Самыми редкими именами для детей в июле стали — Ефим, Аким, Савва, Демьян, Елисей, Артемий, Георгий, Всемир, Захар, Платон; Глория, Николетта, Александрина, Аполлинария, Руслана, Аврора, Стефания, Аделина, Таисия, Ярослава.