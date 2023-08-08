В Рязани зафиксировали пять превышений ПДК сероводорода в воздухе

Результаты замеров отправили в региональную природоохранную прокуратуру.

За прошлую неделю в Рязанской области зафиксировали пять превышений ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

Во время мониторинга в районе Рязанского Кремля (улица Кремль, дом 8) выявлено четыре превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 1,8762 ПДКмр.

Также загрязнение воздуха зафиксировали в микрорайоне Дашково-Песочня (улица Новоселов) выявлено одно превышение в концентрации 1,0266 ПДКмр (значение в пределах технической погрешности измерений).

Превышения по сероводороду в других микрорайонах не нашли. Результаты замеров отправили в региональную природоохранную прокуратуру.

Отмечается, что стационарные посты установлены в Канищеве, Дашково-Песочне, в районе Рязанского Кремля.