В Рязани таможенники обнаружили контрабанду лесоматериалов на 6,3 миллиона рублей

Возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

В Рязани таможенники обнаружили контрабанду лесоматериалов. Об этом РЗН. инфо сообщила федеральная таможенная пресс-служба Тульской области.

Отмечается, что сотрудники Тульской таможни зафиксировали незаконный вывоз в Республику Узбекистан 465 кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью 6,3 миллиона рублей.

Установлено, что экспорт древесины осуществлялся через подставных лиц, зарегистрированных в Рязанской области. При декларировании нарушители таможенного законодательства указали недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов.

Как отметил замначальника Тульской таможни Сергей Жильцов, возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.