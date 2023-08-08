В Рязани мужчина украл телефон из квартиры знакомой

В Рязани мужчина украл телефон из квартиры знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 27-летняя рязанка и сообщила, что из ее квартиры на улице Крупской пропал смартфон.

Оперативники выяснили, что пропажу телефона заметили утром. Накануне в квартире рязанки собрались трое приятелей и выпивали. Хозяйка поставила телефон на зарядку и через некоторое время задремала, а когда проснулась, гости уже разошлись. Утром выяснилось, что телефон пропал.

Полицейские опросили всех гостей женщины. Выяснилось. что к краже может быть причастен мужчина, которого все знали только по имени.

Оперативники разыскали 25-летнего жителя Рязанской области, который приезжает в Рязань на заработки. Отмечается, что ранее он был судим за кражу и грабеж.

По предварительной информации, в ходе застолья 25-летний ранее судимый мужчина заметил, что рязанка поставила смартфон на зарядку, подождал пока женщина хорошо «зарядится» спиртным и задремлет под действием алкоголя. После этого мужчина дождался, когда телефон полностью зарядится и незаметно его забрал. Позже он продал его случайному знакомому.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до пяти лет тюрьмы.