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В России семьям могут компенсировать 30 процентов расходов на аренду жилья
Инициативу в правительство РФ направили крупные риелторские компании.

В России семьям могут компенсировать 30 процентов расходов на аренду жилья. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что семейные пары любого возраста, которые проживают в официальном браке более трех лет, смогут получать субсидию на аренду жилья. Инициативу в правительство РФ направили крупные риелторские компании.

Как пишет издание, компенсировать плату за съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья.

«Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы», — приводят «Известия» слова аналитика «Народного фронта» Павла Склянчука.

Эксперт отметил, что уменьшение расходов на аренду квартиры позволит быстрее накопить на ипотеку и поддержит спрос на строительство нового жилья.