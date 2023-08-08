В Москве водитель электровелосипеда насмерть сбил 32-летнюю девушку

В Москве 26 июля курьер на электровелосипеде сбил 32-летнюю девушку, которая от травм скончалась в больнице. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на трамвайных путях на Нижней Красносельской улице. Девушка переходила дорогу в то время, как на нее наехал велосипедист. После ДТП водитель скрылся с места.

Отмечается, что в результате падения женщина получила закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края большеберцовой кости, а также вывих стопы. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, но спасти девушку не удалось. 2 августа она скончалась.

4 августа полиция задержала 22-летнего виновника ДТП. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в СИЗО.

У девушки остался четырехлетний ребенок.