В Мехзаводе начали ремонтировать дорогу

Депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог в рамках многоуровневого депутатского контроля проверил ход ремонтных работ на автомобильной дороге в поселке Мехзавода. Дорожное полотно протяженностью 836 метров здесь капитально не ремонтировалось более 20 лет.

«Местные жители неоднократно жаловались на плачевное состояние асфальтового покрытия. Буквально два месяца назад здесь были выбоины, бугры, колеи, образовавшиеся в ходе многочисленных ямочных ремонтов. Жители поселка были услышаны. Летом текущего года было принято решение о ремонте дороги, выделены необходимые средства», — рассказал парламентарий.

На сегодняшний день на объекте полностью уложен выравнивающий слой асфальта, начата укладка основного слоя, выправлены бордюры. Планируется, что полностью работы будут завершены к 1 октября.

«Подрядчик соблюдает установленные сроки, но это не повод расслабляться. Ремонт данной дороги останется под моим личным контролем», — подытожил Игорь Мурог.

О ремонте в поселке Мехзавода стало известно в начале июля 2023 года. Жители жаловались на ямы, колейность, выбоины и бугристость. Отмечалось, что в такое состояние дорога пришла из-за ямочных ремонтов.