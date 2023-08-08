Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
28°
Сбт, 12
26°
Вск, 13
25°
ЦБ USD 97.28 -0.12 11/08
ЦБ EUR 107.16 0.27 11/08
Нал. USD 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Нал. EUR 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Новости
Итоги года New
Публикации
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
Вчера 10:27
993
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
5 479
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
12 514
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
10 004
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Мехзаводе начали ремонтировать дорогу

Депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог в рамках многоуровневого депутатского контроля проверил ход ремонтных работ на автомобильной дороге в поселке Мехзавода. Дорожное полотно протяженностью 836 метров здесь капитально не ремонтировалось более 20 лет.

«Местные жители неоднократно жаловались на плачевное состояние асфальтового покрытия. Буквально два месяца назад здесь были выбоины, бугры, колеи, образовавшиеся в ходе многочисленных ямочных ремонтов. Жители поселка были услышаны. Летом текущего года было принято решение о ремонте дороги, выделены необходимые средства», — рассказал парламентарий.

На сегодняшний день на объекте полностью уложен выравнивающий слой асфальта, начата укладка основного слоя, выправлены бордюры. Планируется, что полностью работы будут завершены к 1 октября.

«Подрядчик соблюдает установленные сроки, но это не повод расслабляться. Ремонт данной дороги останется под моим личным контролем», — подытожил Игорь Мурог.

О ремонте в поселке Мехзавода стало известно в начале июля 2023 года. Жители жаловались на ямы, колейность, выбоины и бугристость. Отмечалось, что в такое состояние дорога пришла из-за ямочных ремонтов.