В кабмин направят законопроект о запрете ароматических добавок для вейпов

В ближайшее время проект передадут в правительство РФ.

В кабмин направят законопроект о запрете ароматических добавок для вейпов. Об этом сообщило ТАСС.

«На заседании рабочей группы Минздрава России обсудили сформированный проект по запрету ароматических добавок для вейпов, в ближайшее время он будет передан в правительство РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект предполагает запрет всех искусственных и натуральных ароматических и пищевых добавок, в том числе содержащих в себе вредные и опасные соединения, стимуляторы, подсластители, красители, а также другие добавки.

«Комитет по молодежной политике исходит из того, что все ароматизаторы, создающие иллюзию отсутствия вреда и манипулирующие выбором потребителя, должны быть исключены. Мы прекрасно понимаем, что запах жвачки, конфет, которыми пахнет вейп, — всего лишь обманка, позволяющая производителям подсадить на никотин детей и молодежь», — приводит издание слова Метелева.