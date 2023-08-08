В Госдуму внесли проект о праве женщин тратить материнский капитал на получение образования

В Госдуму внесли проект о праве женщин тратить материнский капитал на получение образования. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатором законопроекта стал вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов. Он внес на рассмотрение Госдумы законопроект, дающий право женщинам тратить средства материнского капитала на получение своего образования.

По его мнению, предлагаемая инициатива создаст благоприятные условия для роста рождаемости и улучшения положения женщин на рынке труда.