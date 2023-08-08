В Госдуме предложили разрешить многодетным семьям повторно пользоваться налоговым вычетом за жилье

В Госдуме предложили разрешить семьям с детьми использовать налоговый вычет несколько раз. Об этом пишет RT.

Сейчас каждый работающий россиянин может один раз в жизни получить налоговый вычет на приобретенное жилье, вернув 13% (не более чем с двух млн рублей), в том числе с суммы процентов по ипотеке (не более чем с трех млн рублей).

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что можно ввести дополнительные меры для многодетных семей, так как семьям с тремя и более детьми рано или поздно может потребоваться приобретение более просторного жилья.

С этой инициативой парламентарий обратился в Минтруд.