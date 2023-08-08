В Финляндии допустили закрытие границ с РФ в случае наплыва россиян

В Финляндии допустили закрытие границ с РФ в случае наплыва россиян. Об этом заявил руководитель центра анализа ситуаций и рисков финской пограничной службы, подполковник Микко Лехмус.

«Если они прибудут без каких-либо оснований, то им будет отказано во въезде. Закон о пограничной охране предусматривает в качестве крайней меры, что пункты пересечения границы могут быть закрыты», — рассказал Лехмус.

Также он заявил, что страна закроет границы в случае опасности для государства.