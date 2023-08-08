В ДТП на улице Фрунзе в Рязани пострадали подростки

В ДТП на улице Фрунзе в Рязани пострадали подростки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в понедельник, 7 августа, примерно в 14:05, вблизи дома № 2 на улице Фрунзе. По предварительной информации, 32-летняя рязанка, управляя автомобилем Mitsubishi OUTLANDER, столкнулась с автомобилем Toyota RAV4 под управлением 48-летней местной жительницы.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Mitsubishi OUTLANDER в возрасте 11 и 6 лет получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.