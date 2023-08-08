В Дашково-Песочне начали демонтировать незаконные точки торговли

В Дашково-Песочне начали демонтировать незаконные точки торговли. Об этом во вторник, 8 августа, на заседании правительства сообщил исполняющий обязанности мэра Рязани Виталий Артемов.

Отвечая на вопрос губернатора, как город борется с теми, кто торгует без разрешений и оставляет после себя грязь, Артемов рассказал, что выписываются штрафы, проводится уборка мусора за незаконными бизнесменами, а также начался демонтаж торговых павильонов в Дашково-Песочне.

Павел Малков подчеркнул, что нужно каждый день выписывать нарушителям максимально возможные штрафы.