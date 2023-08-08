В Центробанке сообщили о новой схеме мошенников с шаблонами документов
В Центробанке сообщили о новой схеме мошенников с шаблонами документов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
В Центробанке рассказали, что мошенники подделывают сайты государственных ведомств и справочно-правовых систем, чтобы дистанционно поменять банковские данные в договорах на свои реквизиты. Отмечается, что такие сайты могут занимать первые места в списке поиска.
В ведомстве уточнили, что преступники пользуются тем, что бухгалтеры, секретари и другие работники используют шаблоны документов из интернет.
В Центробанке посоветовали регулярно обновлять антивирус, поставить запрет на автоматическую установку и запуск программ, а также обращать внимание на адреса сайтов и форматы скачиваемых документов.