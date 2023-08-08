В Александро-Невском полицейские остановили пьяного водителя

В Александро-Невском полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во время патрулирования полицейские заметили автомобиль Toyota Camry. Манера езды водителя показалась оперативникам неуверенной. Полицейские остановили автомобиль, чтобы проверить водителя. При общении с 40-летним мужчиной инспекторы обнаружили, что у него имеются характерные признаки опьянения, а именно: резкое изменение окраски кожных покровов лица и запах алкоголя изо рта.

От прохождения освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался. Сотрудники полиции отстранили водителя от управления автомобилем и составили на него административные материалы.